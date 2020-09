Leitl verlangt von Fürthern «Ernsthaftigkeit» im DFB-Pokal

Fürth (dpa/lnw) - Mit großer Entschlossenheit will die SpVgg Greuther Fürth die erste DFB-Pokal-Hürde RSV Meinerzhagen nehmen. «Wir müssen schon Ernsthaftigkeit und Seriosität an den Tag legen, um in das Spiel zu kommen», sagte Trainer Stefan Leitl vor der Erstrundenpartie gegen den Fußball-Oberligisten aus dem Sauerland am Samstag (15.30 Uhr) in Franken. «Wir spielen hier zu Hause in unserem Stadion und für uns gilt es, in die nächste Runde einzuziehen.» In der vergangenen Saison scheiterten die Fürther zum Auftakt am Drittligisten MSV Duisburg (0:2).

Von dpa