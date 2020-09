Unbekannte überfallen Mann nach Wahlkampfveranstaltung

Bottrop (dpa/lnw) - Ein Besucher (27) einer Wahlkampfveranstaltung der Linken in Bottrop ist auf dem Heimweg von zwei unbekannten und maskierten Männern überfallen worden. Wie die Polizei Recklinghausen am Donnerstag berichtete, wurde der Mann am Mittwochabend von hinten angegriffen, geschlagen und beschimpft. Die Angreifer raubten ihm einen Beutel, in dem sich eine Fahne befand, und flüchteten. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Spürhund fand wenig später den Beutel, allerdings ohne Fahne. Der Staatsschutz ist eingeschaltet. Bei der Veranstaltung hatte die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht eine Rede gehalten.

Von dpa