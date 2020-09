Urteil: Ex-OB Dieckmann muss Schadenersatz an Stadt zahlen

Köln/Bonn (dpa/lnw) - Die frühere Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann (SPD) muss eine Million Euro Schadenersatz an die Stadt Bonn zahlen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag entschieden. Die Stadt hatte Dieckmann wegen des Finanzdebakels im Zusammenhang mit dem Bau des Bonner Kongresszentrums WCCB verklagt. Das Gericht urteilte in dem Zivilprozess, dass Dieckmann Dienstpflichten verletzt habe, unter anderem indem sie den Stadtrat seinerzeit nicht ausreichend über mögliche finanzielle Risiken informiert habe.