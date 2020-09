BVB ab 2021 mit Frauenfußball-Mannschaft

Dortmund (dpa) - Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund steigt in den Frauenfußball ein. «Begeisternder Fußball in Schwarzgelb wird vom kommenden Sommer an keine reine Männerdomäne mehr sein», teilte der Bundesligist am Donnerstagabend mit. In den kommenden Monaten sollen «die Grundlagen» für den Start zur Saison 2021/22 getroffen werden. Der Verein werde dafür keine Lizenz eines bestehenden Clubs übernehmen.

Von dpa