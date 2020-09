« Omar hat seine Rolle als Mannschaftskapitän auch in schwierigen Zeiten sehr gut ausgefüllt. Selbst als er verletzt ausgefallen ist, war er - wie auch Benji Stambouli - stets ein wichtiger Ansprechpartner für Mannschaft und Trainer-Team», sagte Wagner zu seiner Entscheidung. In den kommenden Tagen soll das Team noch zwei weitere Spieler in den dann fünfköpfigen Mannschaftsrat wählen.