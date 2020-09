Laufende Ermittlungen zum IT-Ausfall an Uniklinik Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem umfangreichen Ausfall des IT-Systems am Düsseldorfer Uniklinikum dauern die Ermittlungen von Cybercrime-Spezialisten des Landes an. «Wir sind noch in einem frühen Verfahrensstadium», sagte am Freitag ein Sprecher der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentralstelle für Cybercrime der dpa. Geprüft werde, ob strafrechtlich relevantes Verhalten vorliege. Es gebe Anhaltspunkte, die darauf hindeuteten, wiederholte der Sprecher eine Auskunft vom Vortag, ohne dabei aber Details zu nennen. Im Austausch mit den Betroffenen werde unter anderem auch geprüft, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen erforderlich seien.

Von dpa