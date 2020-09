Duisburg hofft auf Sensation gegen BVB

Duisburg (dpa) - Direkt nach der Auslosung fluchte Torsten Lieberknecht, es sei «alles scheiße», kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Vize-Meister Borussia Dortmund am Montag (20.30 Uhr/ARD und Sky) ist bei dem Trainer des Fußball-Drittligisten die Freude zurückgekehrt. «Die erste Reaktion war nicht positiv, weil es neben den Bayern der schwierigste Gegner ist, den du ziehen kannst», sagte der 47-Jährige am Freitag: «Der Haupt-Grund, der mich so geärgert hat, war aber, dass du bei einem solchen Super-Los vor ausverkauftem Haus spielen willst und nicht vor 300 Zuschauern.»

Von dpa