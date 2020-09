Mann will Streit schlichten und wird schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Bei dem Versuch, eine Auseinandersetzung zu schlichten, ist ein 40-Jähriger in der Kölner Altstadt attackiert und schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger soll in der Nacht zum Freitag mit einem spitzen Gegenstand mehrfach auf den Mann eingestochen haben, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den 40-Jährigen in eine Klinik.