Bad Wünnenberg (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Auffahrunfall ist die Autobahn 44 bei Bad Wünnenberg in Richtung Dortmund am Freitag gesperrt worden. Die Sperrung dauere vermutlich mehrere Stunden, erklärte die Polizei am Mittag. Am frühen Nachmittag staute sich der Verkehr laut WDR auf etwa zehn Kilometern.

Von dpa