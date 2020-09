Diebstahl von Schul-iPads: Neun Verdächtige identifiziert

Den Männern wird vorgeworfen, in unterschiedlicher Tatbeteiligung in zwei Schulen in Hamburg-Jenfeld und im nordrhein-westfälischen Lage eingebrochen zu sein. Dort sollen sie die im Rahmen des Digitalpakts angeschaffte Elektronik wie iPads und Notebooks entwendet haben. In Jenfeld erbeuteten die Männer den Angaben zufolge im April mehr als 20 Laptops, in Lage im Juni mehr als hundert iPads. Zwei der Männer - sie sollen Filialen einer Handyreparaturkette betreiben - sollen als Hehler fungiert haben. Nun werde geprüft, ob die Verdächtigen weitere Schuleinbrüche begangen haben könnten.