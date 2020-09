Bonn erhält Zuschlag für weiteren UN-Standort

Bonn (dpa) - Die Vereinten Nationen wollen in Bonn ein Exzellenzzentrum für Geodäsie errichten. Ein UN-Expertenkomitee in New York gab der ehemaligen Bundeshauptstadt nach Informationen des «General-Anzeiger» und der «Rheinischen Post» (Samstag) den Zuschlag. Demnach soll das neue UN-Zentrum bis Mitte 2021 öffnen und mittelfristig 20 Menschen beschäftigen, danach aber weiter wachsen. Das Global Geodetic Centre of Excellence (GGCE) werde auf dem bestehenden UN-Campus in Bonn eingerichtet.

Von dpa