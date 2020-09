«Let us entertain you»: Dortmunder Musikfestival

Dortmund (dpa/lnw) - Das Dortmunder «Fest der Chöre» hat mit einem Live-Programm die Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. Rund 90 Minuten lang konnte am Samstag den Darbietungen verschiedener Chöre und Ensembles auf der Facebook-Seite des Veranstalters Klangvokal Musikfestival Dortmund gelauscht werden. Mit kreativen Ideen haben die Sängerinnen und Sänger trotz der Corona-Pandemie die Musik in die Wohnzimmer gebracht. Per Video wurden bunte Choreografien vor dem Dortmunder Rathaus, im Park oder auf dem Schulhof einer Grundschule präsentiert.