Direktkandidat der FDP in Detmold gestorben

Detmold (dpa/lnw) - Ein Direktkandidat der FDP in Detmold ist gestorben. Er war für den Stadtrat aufgestellt worden, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Ein Ersatzkandidat müsse erst noch von der Partei benannt werden. Deshalb muss in dem Wahlbezirk der Stadtrat nun neu gewählt werden. Ein Termin dafür sei noch nicht gefunden. Stimmen, die bereits per Briefwahl abgegeben wurden, sind laut der Stadt Detmold somit ungültig. Allerdings betreffe dies nur den Stadtrat. Die Wahlen zum Bürgermeister, Landrat und Kreistag können wie geplant am 13. September stattfinden. Genauere Umstände zum Tod des Kandidaten gab die Stadt nicht bekannt.

Von dpa