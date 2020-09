20-Jähriger nach Messerattacke in Münster festgenommen

Münster (dpa/lnw) - Nach einer schweren Messerattacke in Münster ist ein 20-Jähriger festgenommen worden. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung, wie die Polizei Münster am Samstag mitteilte. Nach einem weiteren Tatverdächtigen werde gefahndet. Der 20-Jährige wurde am Freitagabend festgenommen.