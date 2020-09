Wolf über Pokal-Absetzung: «Dachte an Fake News»

Schweinfurt (dpa) - Der Schweinfurter Präsident Markus Wolf hat die Absetzung des DFB-Pokal-Spiels beim Bundesligisten FC Schalke 04 erstmal gar nicht glauben können. «Ich war schockiert, wir waren ja kurz vor dem Kofferpacken», sagte Wolf der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. «Ich dachte an Fake News oder einen Aprilscherz.» Am Freitag hatte das Landgericht München I entschieden, dass Türkgücü München anstelle des Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 gegen Schalke 04 am Sonntag antreten soll. Der Deutsche Fußball-Bund verschob dann bis zur endgültigen Klärung des Rechtsstreits die Erstrundenpartie.

Von dpa