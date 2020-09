Verdächtige Gegenstände in Umschlägen: Wahlzentren geräumt

Bochum (dpa/lnw) - Bei den Kommunalwahlen in NRW sind in Bochum nach dem Fund von verdächtigen Gegenständen in Wahlumschlägen gleich zwei Briefwahlzentren geräumt worden. Die Zentren befinden sich in Schulen. In beiden Fällen sei der Fund gegen 17.00 Uhr festgestellt worden, teilte die Stadt am Sonntag auf Twitter mit. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Weitere Maßnahmen seien eingeleitet. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Von dpa