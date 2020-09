Laschet: Ergebnis auch Anerkennung für Weg während Pandemie

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Armin Laschet hat den Sieg seiner Partei bei den NRW-Kommunalwahlen als Anerkennung für den «Weg von Maß und Mitte in der Pandemie» bezeichnet. Laschet sagte am Sonntagabend in Düsseldorf, dieser Weg «war richtig, ist richtig und bleibt in Zukunft auch richtig» für Nordrhein-Westfalen.

Von dpa