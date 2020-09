Stichwahl um OB-Posten in Mönchengladbach wahrscheinlich

Mönchengladbach (dpa/lnw) - In Mönchengladbach deutet sich nach ersten Ergebnissen eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters an. Nach Auszählung von rund zwei Drittel der abgegebenen Stimmen lag SPD-Kandidat Felix Heinrichs mit rund 38 Prozent an der Spitze. Dahinter folgte Frank Boss (CDU) mit 28,5 Prozent. Grünen-Kandidat Boris Wolkowski konnte demnach knapp 17 Prozent der Wähler überzeugen.