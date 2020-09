Monheimer Bürgermeister Zimmermann wiedergewählt

Monheim am Rhein (dpa/lnw) - In Monheim am Rhein ist der für seine Steuerpolitik bekannte Bürgermeister Daniel Zimmermann für eine dritte Amtszeit gewählt worden. Der 38-Jährige erhielt bei der Kommunalwahl am Sonntag Angaben der Stadt zufolge 68,46 Prozent der Stimmen. Das war allerdings weit weniger als bei der Wahl 2014, bei der Zimmermann mit 94,6 Prozent ein Traumergebnis erreicht hatte.

Von dpa