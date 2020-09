Hohe Zugriffszahlen: Homepage der Stadt Hagen lahmgelegt

Nach Aussage einer Polizeisprecherin vom Montagmorgen gibt es keine Hinweise auf einen Hackerangriff. Vielmehr sei der Server wegen der zahlreichen Aufrufe überlastet gewesen, so die Sprecherin.

Bei der Wahl in Hagen setzte sich der amtierende Oberbürgermeister Erik Schulz (parteilos) mit 51,1 Prozent durch, wie nach Auszählung aller 156 Stimmbezirke feststand. Schulz wird von CDU, FDP und Grünen unterstützt. Herausforderer Wolfgang Jörg (SPD) kam auf 25,5 Prozent, wie Kämmerer Gerbersmann sagte.

Von den Problemen in Hagen war auch der Ennepe-Ruhr-Kreis betroffen, wie die Stadt Hattingen am frühen Abend mitteilte. «Das von der Stadt Hagen betreute System für die Wahlauswertung funktioniert derzeit nicht», hieß es. In Hattingen waren die Endergebnisse am Abend aber wieder abrufbar. Zwischenzeitlich hatte die Kreisverwaltung die Zwischen- und Endstände der Landrats- und Kreistagswahlen «in technisch vereinfachter Form» veröffentlicht.