Amtsinhaber in Gevelsberg gewinnt vor «Annonce-Kandidat»

Gevelsberg (dpa/lnw) - In Gevelsberg bleibt der bisherige Amtsinhaber Claus Jacobi auch weiterhin Bürgermeister. Mit rund 87 Prozent entschied der SPD-Politiker die Wahl klar für sich. Der per Annonce gefundene Kandidat der Opposition, Felix Keßler (parteilos), erreichte am Wahlsonntag 12,6 Prozent der Stimmen in der Kleinstadt im Ennepe-Ruhr-Kreis. Dies teilte eine Sprecherin der Stadt am Sonntagabend mit.

Von dpa