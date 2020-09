Meerbusch (dpa/lnw) - In der Nacht zu Montag ist ein Geldautomat in Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss gesprengt worden. Wie der Automat gesprengt wurde und ob der oder die Täter Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa