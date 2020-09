Laschet: Erfolg bei NRW-Kommunalwahl Rückenwind für Kurs

Laschets Vorsitz-Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen hatten dagegen in den Ergebnissen der CDU in NRW-Großstädten eine Schwäche der Partei ausgemacht. Die CDU verliere vor allem in den Großstädten an die Grünen, sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Röttgen verwies in einem Tweet auch auf «Defizite» bei jungen Leuten und in Universitätsstädten. Die Wahl zeige, dass die Grünen der strategische Gegner der Christdemokraten seien.

Die CDU-Spitze wollte am Montag unter anderem über den Fahrplan zu dem Anfang Dezember in Stuttgart geplanten Parteitag entscheiden, bei dem ein Nachfolger für die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden soll. Es wurde erwartet, dass die Führungsgremien an dem Termin in Stuttgart trotz der anhaltenden Corona-Pandemie festhalten und eventuell der Parteizentrale den Auftrag geben, Alternativen zu suchen. Laschet sagte, es werde einen Parteitag wahrscheinlich Anfang Dezember geben. Dies sei eine gesetzliche Vorschrift. «Parteien sind an Recht und Gesetz gebunden.»