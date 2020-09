Zwei Verletzte und langer Stau bei Lkw-Unfall auf A2

Recklinghausen(dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß zweier Lastwagen sind auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen zwei Menschen verletzt worden. Bis zum Mittag staute sich der Verkehr auf rund fünf Kilometern Länge. Wie die Polizei mitteilte, waren die Lastwagen am Montagmorgen zwischen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd in Fahrtrichtung Oberhausen zusammengestoßen. Ein Fahrer und sein Beifahrer wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Sattelzug wurde am Auflieger beschädigt und verlor Ladung.

Von dpa