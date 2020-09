Prozess um Millionenbetrug durch Pflegedienste gestartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen des millionenschweren Betrugs mit Pflegeleistungen müssen sich Manager und Mitarbeiter von Pflegeunternehmen in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Am Montag begann am Landgericht der Prozess gegen sieben Männer und eine Frau im Alter von 39 bis 52 Jahren. Ihnen wird bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Sechs von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Vier von ihnen wird zusätzlich Geldwäsche vorgeworfen.

Von dpa