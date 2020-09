Proficlubs und NRW-Polizei: «Stadionallianzen gegen Gewalt»

Für die Erstligisten Borussia Dortmund , Borussia Mönchengladbach , Bayer Leverkusen, Schalke 04, 1. FC Köln, Arminia Bielefeld sowie die Zweitliga-Clubs SC Paderborn, VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf unterzeichneten Mitglieder des Vorstandes die Vereinbarung. Hintergrund der Kooperation sei die stetig wachsende Gewaltbereitschaft im Zusammenhang mit Fußball. So wurden laut Mitteilung des Landes NRW während der Saison 2018/2019 am Rande von Fußballspielen in Nordrhein-Westfalen 276 Menschen verletzt und 1 615 Strafverfahren eingeleitet.

Im Zuge der Kooperation sollen die Allianzen an den jeweiligen Spielorten zwischen dem Verein und der örtlichen Kreispolizeibehörde nach einheitlichen Standards eingerichtet und individuell ausgestaltet werden. Regelmäßiger Austausch, gemeinsame Übungen, Abstimmungen und klare Ansprechpartner sollen Teile aller Allianzen sein. Das bundesweite Fanbündnis «ProFans» äußerte Kritik. «Wieder einmal wurden Vereinbarungen, die vor allem uns Fans betreffen, völlig an den Betroffenen vorbei getroffen», hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Fanbündnisses.