Motorradfahrer im Slalom auf Autobahn unterwegs

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zu schnell, teilweise freihändig und in Schlangenlinien unterwegs: Mit gefährlichen Fahrmanövern hat ein Motorradfahrer auf der Autobahn 3 die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Wie die Beamten am Montag mitteilten, war der 32-Jährige am Sonntag einer Zivilstreife bei Erkrath (Kreis Mettmann) aufgefallen, nachdem er mit hoher Geschwindigkeit die Spuren gewechselt und slalomartig zwischen den Autos hindurch gefahren war. Dabei soll er auch das Polizeiauto rechts überholt haben.

Von dpa