In NRW stellenweise Temperaturrekorde erwartet

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen könnte es am Dienstag bei höchst sommerlichen Temperaturen stellenweise zu Rekorden kommen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet entlang des Rheins etwa in Köln oder Aachen mit Werten von bis zu 34 Grad. Vereinzelt werde womöglich auch die 35-Grad-Marke erreicht, sagte eine Sprecherin. «Es wird der heißeste Tag in dieser Woche.» Eine schwache Kaltfront werde am Mittwoch erste leichte Abkühlung um zwei bis drei Grad bringen. Am Donnerstag sei noch mit einer Spanne von 20 bis 24 Grad in NRW zu rechnen.

Von dpa