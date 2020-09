Nach Rheinbad-Tumulte: Prozess gegen Jugendlichen

Das Rheinbad war am 29. und 30. Juni sowie am besagten 26. Juli 2019 mit Hilfe der Polizei geräumt worden. Neben dem damals 16-Jährigen war im Zuge des dritten Tumults auch Anzeige gegen einen 27-Jährigen erstattet worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde dieses Verfahren bereits mit einem Strafbefehl rechtskräftig beendet. Der Mann musste 30 Tagessätze à 20 Euro - also 600 Euro - zahlen, nachdem er bei der Räumung eine Polizistin als «dreckiges Stück Scheiße» beleidigt hatte.

Der Prozess gegen den heute 18-Jährigen soll laut Amtsgericht nach einem Tag beendet sein. Es seien Zeugen geladen. Aus Gründen des Jugendschutzes machte das Gericht keine weiteren Angaben zu dem Verfahren.

Die Umstände vor allem der letzten Rheinbad-Räumung, die jetzt Thema vor Gericht wird, hatten eine politische Debatte ausgelöst. Bei der spielte unter anderem die mutmaßliche Herkunft der beteiligten Personen eine Rolle. Der jetzt angeklagte Jugendliche ist nach früheren Angaben der Polizei in Deutschland geboren und hat einen afrikanischen Migrationshintergrund. Der damals 27-Jährige, der die Polizistin beleidigt hatte, ist Deutscher ohne Migrationshintergrund.