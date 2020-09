Münster (dpa) - Im Missbrauchsfall Münster hat die Staatsanwaltschaft eine weitere Anklage erhoben. Einem heute 53-Jährigen aus Norderstedt in Schleswig-Holstein wird einer Mitteilung vom Dienstag zufolge schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Er soll im August 2019 einen damals neunjährigen Jungen in einer Wohnung in Münster missbraucht haben.

Von dpa