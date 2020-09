Zuverdienst wird begrenzt

Mit einem neuen Gesetz soll in Städten mit einem angespannten Wohnungsmarkt eine Grenze von maximal zwölf Wochen pro Jahr gelten, in denen eine Wohnung an Fremde vermietet werden darf, wie Bauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) am Dienstag in Düsseldorf erklärte. Außerdem muss jeder Anbieter eine sogenannte Wohnraum-Identitätsnummer beantragen und diese öffentlich angeben, wenn sein Objekt in einer Kommune mit einer eigenen Zweckentfremdungssatzung liegt. Die gilt bisher in sieben Städten: Aachen, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Grevenbroich, Köln und Münster.

Mit der amtlichen Nummer sollen die Finanzbehörden informiert werden, um Mieteinkünfte besteuern zu können. Auch örtliche kommunale Beherbergungsabgaben sollen wie von Hotels auch von privaten Anbietern erhoben werden. Wer sich nicht daran halte, riskiere ein Bußgeld, sagte Scharrenbach, die mit den Regeln mehr Rechtssicherheit schaffen will. Den Städten und Gemeinden sichert das Wohnraumstärkungsgesetz zudem umfassende Auskunftsrechte zu, die auch für die Diensteanbieter gelten sollen. Wenn der Landtag zustimmt, soll das Regelwerk ab 1. Juli 2021 greifen. Damit sollen die Kommunen eine bessere Handhabe gegen Zweckentfremdung bekommen.

Mehr Handlungsmöglichkeiten will Scharrenbach den Städten und Gemeinden auch beim Vorgehen gegen Missstände in Problem­immobilien geben. Obwohl bei den Kontrollen auch Schimmel, Ungeziefer, kaputte Wohnungstüren und defekte Brandschutzanlagen offenkundig würden, scheuten sich viele Mieter, sich rechtlich gegen unhaltbare Zustände zu wehren. Die Kommunen sollen deshalb Anordnungen leichter durchsetzen und bei Verstößen bis zu 500 000 Euro Bußgeld verhängen können.

Fast jede vierte Kommune meldete im vergangenen Jahr Handlungsbedarf, in 3710 Einzelfällen seien die Kontrolleure der Wohnungsaufsicht ausgerückt, um konkrete Missstände zu überprüfen, berichtete die Ministerin. Den landesweiten Rekord erzielte Rheda-Wiedenbrück, wo die Behörden in 819 Fällen eingriffen. In jeder dritten Maßnahme forderten die Kommunen die Eigentümer auf, Häuser und Wohnungen in Stand zu setzen. Jede fünfte kontrollierte Wohnung wurde als unbewohnbar erklärt. 99 Prozent der Vermieter kümmerten sich um ihre Objekte, betonte Scharrenbach: „Diejenigen, die Schindluder mit ihren Immobilien betreiben, wollen wir in diesem Land nicht haben.“