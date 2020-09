Fast 35 Grad: Hochsommerlicher Septembertag in NRW

Offenbach (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben bei mancherorts fast 35 Grad einen hochsommerlichen Septembertag genießen können. NRW-weit am wärmsten war es am Dienstag nach vorläufigen Messungen in Heinsberg mit 34,6 Grad, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Abend sagte. In Tönisvorst am Niederrhein und Weilerswist im Südwesten des Landes wurden jeweils 34,3 Grad gemessen. Noch wärmer war es laut DWD nur in Trier in Rheinland-Pfalz - dort erreichten die Temperaturen 34,8 Grad.

Von dpa