NRW-Regierung will Flächenverbrauch senken

Düsseldorf/Solingen (dpa/lnw) - Die schwarz-gelbe Landesregierung will den Flächenverbrauch in Nordrhein-Westfalen senken. Unter anderem solle ein Brachflächen-Kataster und ein Flächen-Zertifikatehandel unter Kommunen entwickelt werden, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Mittwoch in Solingen. Dazu habe das Kabinett ein Maßnahmenpaket beschlossen.. «Fläche ist endlich», sagte sie. Unterschiedliche Ansprüche führten zu Nutzungskonflikten und ließen die «natürliche Ressource Boden» immer knapper werden.

Von dpa