29 Polizisten unter Verdacht

Sie mussten ihre Dienstwaffe und ihren Polizeiausweis abgeben. Die Uniform dürfen sie nicht mehr tragen, in den Polizeidienststellen haben sie Hausverbot. Mit diesem entschiedenen Vorgehen gegen 29 Polizistinnen und Polizisten reagierte Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Mittwoch unnachgiebig, nachdem die Beamten als Mitglieder von fünf rechtsextremen Chatgruppen aufgeflogen waren. Ihnen wirft Reul vor, dass sie „fortgesetzt ihren Diensteid brechen“.

Wie sind die Gruppen aufgeflogen?

Eigentlich war die Ent­deckung ein klassischer ­„Beifang“: Gegen einen der 29 Beamten lief ein Disziplinarverfahren, weil er einem Journalisten Dienstgeheimnisse verraten haben soll. Dafür wurde sein Mobiltelefon beschlagnahmt. Neben den gesuchten Hinweisen habe man dabei auch die fünf Chat-Gruppen entdeckt.

Wer sind die 29 Beamten?

Alle suspendierten Chat-Teilnehmer haben zeitweise in einer Dienstgruppe der Mülheimer Polizei im Wach- und Wechseldienst, also auf Streife, gearbeitet. Sie seien zwischen Mitte 20 und Mitte 50 Jahre alt, einige sogar mit Migrationshintergrund.

Was passierte in den Chats?

Die älteste gefundene Chat-Gruppe wurde offenbar 2012 gegründet, eine weitere 2013. Rund 160 Bilddateien fanden die Ermittler der Polizei Bochum, die von 14 Beamten verbreitet worden sein sollen. Die anderen 15 sollen die Mails nur empfangen haben. Ob sie diese weitergeleitet oder Kontakte in rechtsextreme Netze haben, sollen die Ermittlungen zeigen. Auch der Frage, ob ihre Gesinnung sich auf ihre Polizeiarbeit ausgewirkt hat, wird nachgegangen. Bisher gebe es dazu keine Hinweise.

Welche Konsequenzen zieht Reul aus den Vorfällen?

Im Polizeipräsidium Essen soll nun eine Sonderinspektion aufklären, welchen Einfluss die Gruppe hatte und ob es weitere Fälle gibt. Außerdem hat er den Vizechef des Verfassungsschutzes, Uwe Reichel-Offermann, als Sonderbeauftragten eingesetzt. Er soll ein Lagebild „Rechtsextremismus in der Polizei NRW“ erstellen. Reul betonte, er nehme die Chefs der 47 Kreispolizeibehörden und die Führungsebene in die Verantwortung, solche Tendenzen zu verhindern.

Wie fallen die Reaktionen aus?

Die Grünen-Innenpolitikerin Verena Schäffer mahnte, gerade im von Migration geprägten Ruhrgebiet „darf es keine Zweifel an der Verfassungstreue der Polizei geben“. Ihr SPD-Kollege Sven Wolf warf Reul vor, er handele zu spät. Der Vize-Vor­sitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Maatz, nannte den Fall „unerträglich“. Rechtsextremismus zu bekämpfen, „gehört zur DNA der Polizei“.