Leichenfund auf Friedhof: Paar wegen Mordes angeklagt

Hannover/Bielefeld (dpa) - Aus Rache soll ein junges Paar einen 28-Jährigen getötet und seine Leiche auf einem Friedhof in Hannover in ein frisch ausgehobenes Grab gelegt haben. Gegen die 25-jährige Frau und den 24 Jahre alten Mann ist Anklage wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen erhoben worden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch sagte. Darüber hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

Von dpa