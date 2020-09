Dortmund plant mit etwa 10 000 Fans gegen Mönchengladbach

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund plant im ersten Bundesliga-Heimspiel an diesem Samstag der neuen Saison am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach mit rund 10 000 Zuschauern. «Wir gehen aktuell davon aus, dass wir mit etwa 10 000 Fans im Signal Iduna Park planen dürfen», teilte der BVB mit. Das größte deutsche Fußball-Stadion in Dortmund fasst bei voller Auslastung 81 365 Zuschauer, darunter sind etwa 20 000 Stehplätze auf der Südtribüne.

Von dpa