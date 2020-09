«Sehr schade»: Wolfsburg nur vor 500 Fans gegen Leverkusen

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg darf im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen doch nur 500 Zuschauer ins Stadion lassen. Nachdem sich die Bundesländer am Dienstag auf eine einheitliche Regelung zur Fan-Rückkehr verständigt hatten, hatte der VfL gehofft, bereits am Sonntag 20 Prozent der Stadionkapazität und damit 6000 Plätze für Zuschauer nutzen zu können. Damit dies möglich ist, muss allerdings zunächst die Corona-Verordnung der niedersächsischen Landesregierung angepasst werden. Das soll erst in der kommenden Woche geschehen.

