Siegen (dpa/lnw) - Zwei Betrunkene haben sich beim Versuch, ihre leere Autobatterie mit Hilfe eines anderen Wagen zu überbrücken, ausgerechnet an zwei Polizisten in Zivil gewandt. Die Beamten kassierten in der Nacht zum Mittwoch die Führerscheine der 18 und 28 Jahre alten Männer ein und nahmen Blutproben.

Von dpa