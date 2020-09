Düsseldorf: Mietfahrräder dürfen weiter auf Gehwegen stehen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mietfahrräder dürfen in Düsseldorf vorläufig weiter auf Gehwegen abgestellt werden. Das hat das Verwaltungsgericht im Eilverfahren nach der Klage eines bundesweit tätigen Anbieters gegen eine Ordnungsverfügung der Landeshauptstadt entschieden (Aktenzeichen 16 L 1774/20), wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Die Stadt Düsseldorf könne gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht des Landes in Münster einlegen.

Von dpa