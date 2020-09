König der Niederlande und Steinmeier kommen nach Münster

Münster (dpa/lnw) - Der niederländische König kommt Ende des Monats zu seiner ersten offiziellen Auslandsreise seit Beginn der Corona-Krise nach Deutschland. Dabei besucht Willem-Alexander zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 29. September das Deutsch-Niederländische Corps in Münster, wie das Königshaus in Den Haag am Mittwoch mitteilte. Anlass ist der 25. Jahrestag der Gründung des Corps. Zuvor sind die beiden zu Gast in der Uniklinik Münster, um sich für die Behandlung von Intensivpatienten aus den Niederlanden in der Corona-Krise zu bedanken.

Von dpa