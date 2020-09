Frauen-Länderspiel in Essen gegen Irland ohne Zuschauer

Essen (dpa) - Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Frauen an diesem Samstag (14.00 Uhr/ZDF) in Essen gegen Irland findet ohne Zuschauer statt. Das bestätigte eine DFB-Sprecherin in einer digitalen Pressekonferenz der Nationalmannschaft am Mittwoch. An der Vorgabe des Europäischen Fußball-Verbandes für UEFA-Pflichtspiele hat sich durch die angekündigte Rückkehr einer größeren Anzahl von Zuschauern bei Fußball-Spielen in Deutschland nichts geändert. «Wir dürfen im Stadion in Essen keine Zuschauer zulassen», stellte DFB-Sprecherin Annette Seitz klar.

Von dpa