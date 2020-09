Tod nach Po-OP: Gutachter sieht Behandlungsfehler

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Fall des Todes einer Patientin nach einer Schönheitsoperation in Düsseldorf hat ein Gutachter dem Operateur mehrere Behandlungsfehler attestiert. So sei die 42-Jährige laut Gutachter zum Beispiel nicht ausreichend über die Risiken des Eingriffs aufgeklärt worden, sagte Staatsanwalt Uwe Kessel auf dpa-Anfrage. Gegen den Mediziner wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Frau hatte eine Po-Vergrößerung mit Eigenfett vornehmen lassen. Der Betroffene und sein Anwalt könnten noch zu dem Gutachten Stellung zu nehmen - etwa in Form eines Gegengutachtens, sagte Kessel.

Von dpa