Einsatz der Kölner Zugänge Andersson und Duda noch offen

Köln (dpa) - Der Einsatz der Neuzugänge Sebastian Andersson und Ondrej Duda beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln im Saison-Auftaktspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ist offen. «Beide Neuzugänge brennen. Frisches Blut in der Mannschaft ist immer gut. Ob sie am Wochenende schon zum Einsatz kommen, wird man sehen», sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag zum Wiedersehen mit seinem alten Club. Andersson und Duda waren in dieser Woche von Union Berlin beziehungsweise Hertha BSC verpflichtet worden. Letzterer hatte am Donnerstag sein erstes Training beim dreimaligen deutschen Meister.

Von dpa