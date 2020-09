Gladbach-Coach: Meisterchance nur bei optimaler Personallage

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Trainer Marco Rose sieht bei optimaler personeller Situation die Chance auf die sechste deutsche Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach. «Wenn alle gesund sind, sind wir richtig, richtig gut», sagte Rose am Donnerstag vor dem Start der neuen Saison am Samstag bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky). «Wenn alle gesund sind, sehe ich uns tatsächlich in der Lage, gegen jeden in der Liga zu gewinnen.»

Von dpa