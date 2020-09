Prozess gegen Lokführer nach Gullydeckel-Vorfall gestartet

In Bad Berleburg im Wittgensteiner Land - nahe der Grenze zu Hessen - waren Gullydeckel im April 2019 frontal in den Regionalzug der Hessischen Landesbahn gekracht. Die Gullydeckel baumelten damals an einer Seilkonstruktion von einer Brücke herab und schlugen ein großes Loch in die Windschutzscheibe. Der Lokführer blieb unverletzt bei der Leerfahrt am frühen Morgen. Später fanden Ermittler seine DNA-Spuren an den Seilen. Bei Wohnungsdurchsuchungen stießen sie zudem auf Schneidewerkzeuge, Handschuhe und ganz ähnliche Knoten wie an der Gullydeckel-Falle am Brückengeländer.

Die Anklage wirft dem Mann das Vortäuschen einer Straftat und einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr vor. Das Amtsgericht will auch Zeugen anhören und hat zwei weitere Verhandlungstermine festgelegt.