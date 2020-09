Grevenbroich (dpa/lnw) - In Grevenbroich (Kreis Neuss) hat am Donnerstagabend ein Lastwagen während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer habe das Feuer an seinem Sattelauflieger bemerkt und die Zugmaschine rechtzeitig abgekoppelt, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Dabei habe sich der Fahrer leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von dpa