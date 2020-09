Milliardenschwere Entlastung für NRW-Kommunen

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden angesichts der coronabedingten Einbrüche bei der Gewerbesteuer mit 2,72 Milliarden Euro entlastet. Das teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag mit. Zuvor hatten Bundestag und Bundesrat ein milliardenschweres Hilfspaket für Städte und Gemeinden beschlossen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags wolle die CDU/FDP-Landesregierung das Geld an die Kommunen noch in diesem Jahr auszahlen, sagte Laschet.

Von dpa