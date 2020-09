Baumgart setzt zum Start in Kiel auf Paderborner Pokal-Elf

Paderborn (dpa/lnw) - Cheftrainer Steffen Baumgart setzt zum Meisterschaftsauftakt des SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga auf seine Pokal-Elf vom vergangenen Wochenende. Nach dem 5:0 im Nachbarschaftsduell mit dem SC Wiedenbrück sieht der 48-Jährige keine Veranlassung, seine Startelf für die Partie bei Holstein Kiel am Sonntag (13.30/Sky) zu verändern. «Wir werden mit der gleichen Formation auflaufen wie im DFB-Pokal gegen Wiedenbrück. Die Jungs haben es gut gemacht und sind sehr gut drauf», sagte der Coach am Freitag.