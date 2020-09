Bundestrainerin vor Duell mit Irland: «Wir müssen liefern»

Essen (dpa) - Mit Selbstbewusstsein und Zuversicht geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in ihr erstes Länderspiel seit mehr als sechs Monaten. «Alle 23 Spielerinnen sind gesund und spielfähig. Sie haben im Training in dieser Woche große Spielfreude gezeigt und ich hoffe, dass sie diese mit in die Partie nehmen können», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) in Essen gegen Irland.

Von dpa