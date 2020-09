Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben Brent Aubin unter Vertrag genommen. Der 34 Jahre alte Angreifer kommt von den Grizzlys Wolfsburg ins Sauerland. Wie lange Aubin in Iserlohn unterschrieben hat, teilten die Roosters am Freitag wie immer nicht mit. In Wolfsburg spielte Aubin sieben Jahre.

Von dpa